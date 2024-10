Ecco come cambia la Guida Ristoranti d'Italia 2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) I Ristoranti si trasformano in bistrot, le trattorie si riscoprono contemporanee, le enoteche incontrano nuovi format di cucina. La ristorazione Italiana è in pieno fermento: l’offerta si rimodula perché sta cambiando in maniera netta il nostro modo di vivere la tavola. La velocità dei canali di comunicazione, la capacità attentiva sempre più precaria – sposati come siamo con il nostro cellulare - i ritmi lavorativi frenetici impattano anche sulle modalità di fruizione. Tempi più stretti e ricette più snelle, i tre ingredienti per piatto sono ormai legge non scritta, via le presentazioni barocche e servizio meno ingessato. I clienti cercano calore, piacevolezza, spensieratezza. Gamberorosso.it - Ecco come cambia la Guida Ristoranti d'Italia 2025 Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Isi trasformano in bistrot, le trattorie si riscoprono contemporanee, le enoteche incontrano nuovi format di cucina. La ristorazionena è in pieno fermento: l’offerta si rimodula perché stando in maniera netta il nostro modo di vivere la tavola. La velocità dei canali di comunicazione, la capacità attentiva sempre più precaria – sposatisiamo con il nostro cellulare - i ritmi lavorativi frenetici impattano anche sulle modalità di fruizione. Tempi più stretti e ricette più snelle, i tre ingredienti per piatto sono ormai legge non scritta, via le presentazioni barocche e servizio meno ingessato. I clienti cercano calore, piacevolezza, spensieratezza.

