Dr. Stone Science Future: Trailer svela la programmazione della Stagione finale (Di domenica 20 ottobre 2024) Dr. Stone si sta preparando per tornare con la quarta e ultima Stagione dell’anime, e Dr. Stone Science Future ha rivelato un primo sguardo ai suoi nuovi episodi, annunciando la programmazione per gli episodi finali. Dr. Stone Science Future è stato ufficialmente annunciato poco dopo la conclusione della terza Stagione dell’anime, ma la vera sorpresa è che sarà anche l’ultima Stagione dell’intera serie. Con la fine del manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi già avvenuta da un po’, non manca molto alla conclusione. Dr. Stone Science Future è la quarta e ultima Stagione dell’anime. Inizierà a essere trasmessa intorno a gennaio 2025 come parte della programmazione anime dell’inverno 2025. La nuova Stagione sarà trasmessa in esclusiva su Crunchyroll al suo debutto e si prevede che avrà una durata piuttosto lunga prima di concludersi. Nerdpool.it - Dr. Stone Science Future: Trailer svela la programmazione della Stagione finale Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dr.si sta preparando per tornare con la quarta e ultimadell’anime, e Dr.ha rivelato un primo sguardo ai suoi nuovi episodi, annunciando laper gli episodi finali. Dr.è stato ufficialmente annunciato poco dopo la conclusioneterzadell’anime, ma la vera sorpresa è che sarà anche l’ultimadell’intera serie. Con la fine del manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi già avvenuta da un po’, non manca molto alla conclusione. Dr.è la quarta e ultimadell’anime. Inizierà a essere trasmessa intorno a gennaio 2025 come parteanime dell’inverno 2025. La nuovasarà trasmessa in esclusiva su Crunchyroll al suo debutto e si prevede che avrà una durata piuttosto lunga prima di concludersi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dr Stone Science Future : finestra d’uscita per la stagione finale! - Stone è una serie manga giapponese pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 2017 al 2022, composta da un totale di 27 volumi tankobon. Stone, intitolata Dr. it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV! E se siete interessati al mondo dell’animazione giapponese, allora la nostra rubrica (attualmente in pausa estiva!) settimanale Anime Breakfast può decisamente fare per voi: qui la lista ... (Tuttotek.it)