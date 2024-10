Lettera43.it - Come nasce e come riconoscere una cooperativa spuria: il reportage dall’Emilia-Romagna

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sette notti passate a lavorare in un supermercato a 8,50 euro l’ora. Reclutata da una delle tante realtà appaltate dalla Gdo. Un mondo sommerso fatto di zero tutele, contratti atipici e precari e sfruttamento. Continua ildi Lettera43 tra gli scaffalisti notturni della Gdo e sul mondo delle cooperative ‘spurie’. Qui la prima parte. Mercoledì sera sono affiancata ad A. ai detersivi. Mi chiede se ho figli. Imparo presto che è la domanda più ricorrente di chi vuole attaccare bottone. Lei ha 30 anni e tre figli. In Albania ha studiato economia, e in Italia ha lavorato nel back office di un asilo, faceva forse contabilità, ma «ero sempre incinta», mi dice. Lavora qui da un mese. «M. quella grossa, è arrivata una settimana dopo di me. Non offendo nessuno a dire ‘grossa’, vero?». Intanto tira fuori dei flaconi da due litri di candeggina.