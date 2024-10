Classifica Mondiale Moto2 2024: Ai Ogura sempre più vicino al titolo della media cilindrata (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Mondiale Moto2 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categoria di mezzo del MotoMondiale è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 2024. Oasport.it - Classifica Mondiale Moto2 2024: Ai Ogura sempre più vicino al titolo della media cilindrata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilè scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagionecategoria di mezzo del Motoè scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito ladel

Motomondiale : Gp Australia. Aldeguer in pole in Moto2 - La prima fila è completamente monopolizzata da spagnoli e vede anche Aron Canet ( . Prima fila tutta spagnola con Canet e Lopez, Arbolino 11esimo PHILIPP ISLAND (AUSTRALIA) - Lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro), in 1'30"876, conquista la pole position del Gran Premio dell'Australia, classe Moto2. (Ilgiornaleditalia.it)

Classifica Mondiale Moto2 2024 : Ai Ogura allunga ancora - Sergio Garcia a -60 - La stagione della categoria di mezzo del Motomondiale è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito la ... (Oasport.it)

Moto2 - Gonzalez trionfa a Motegi in condizioni meteo variabili. Ogura si avvicina al Mondiale - Ogura ha chiuso infatti in seconda piazza alle spalle di Gonzalez e davanti al ceco Filip Salac, che ha completato il podio. L’asfalto, in un primo momento ancora umido, si è asciugato in fretta consentendo ai piloti su gomme slick di risalire abbastanza agevolmente il gruppo e poi allungare con un passo decisamente superiore (anche di 6-7 secondi al giro). (Oasport.it)