Chi è Virginia Mihajlovic e il rapporto con mamma Arianna e papà Sinisa (Di domenica 20 ottobre 2024) Virginia Mihajlovic nasce a Roma il 29 maggio 1998. È la figlia di uno dei più apprezzati allenatori di calcio Sinisa Mihajlovic (che muore il 16 dicembre 2022 a 53 anni dopo una battaglia durata tre anni contro la leucemia) e di Arianna Rapaccioni. Ha quattro fratelli: Viktorija, Miroslav, Dushan e Nichholas. Virginia ama molto gli animali e ha un french bulldog di nome Carlotta. Pratica diversi sport come il tennis e ama molto viaggiare. A fianco Sinisa Mihajlovic ci sono sempre rimasti la moglie Arianna Rapaccioni e i 5 figli, specialmente le due ragazze, Viktorija e Virginia. È stata proprio la famiglia a dare al mondo il triste annuncio della scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte “ingiusta e prematura”. Metropolitanmagazine.it - Chi è Virginia Mihajlovic e il rapporto con mamma Arianna e papà Sinisa Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Mihajlovic nasce a Roma il 29 maggio 1998. È la figlia di uno dei più apprezzati allenatori di calcioMihajlovic (che muore il 16 dicembre 2022 a 53 anni dopo una battaglia durata tre anni contro la leucemia) e diRapaccioni. Ha quattro fratelli: Viktorija, Miroslav, Dushan e Nichholas.ama molto gli animali e ha un french bulldog di nome Carlotta. Pratica diversi sport come il tennis e ama molto viaggiare. A fiancoMihajlovic ci sono sempre rimasti la moglieRapaccioni e i 5 figli, specialmente le due ragazze, Viktorija e. È stata proprio la famiglia a dare al mondo il triste annuncio della scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte “ingiusta e prematura”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È nato il nipotino Leone Sinisa - finalmente torna la felicità negli occhi di Arianna Mihajlovi? - Il bambino è il secondogenito di Virginia Mihajlovi? e del difensore del Genoa, Alessandro Vogliacco. Gli è stato dato il nome del nonno, che «è stato un vero leone» nella lotta contro la leucemia. (Vanityfair.it)

Arianna Mihajlovic su Instagram : “E’ nato Leone Sinisa - un supereroe come suo nonno” - Arianna Mihajlovic, moglie del compianto allenatore Sinisa Mihajlovic morto due anni fa, ha annunciato su Instagram la nascita del suo […] Continua a leggere Arianna Mihajlovic su Instagram: “E’ nato Leone Sinisa, un supereroe come suo nonno” su Perizona.it . (Perizona.it)

E' nato Leone Sinisa - Arianna : "Un supereroe come suo Nonno - . . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY A casa Vogliacco-Mihajlovic è arrivato Leone Sinisa, secondogenito della coppia. Virginia è a sua volta la seconda figlia dell'amato allenatore del Bologna FC, morto a dicembre del 2022, dopo una malattia che non lo ha tenuto lontano dalla. (Bolognatoday.it)