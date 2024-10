Ilfattoquotidiano.it - Caso Albania, gli strafalcioni di Nordio e quelli del governo. Perché l’annunciato decreto sui Paesi sicuri rischia di non servire a nulla

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nel suo attacco alle decisioni dei giudici di Roma, che venerdì non hanno convalidato il trattenimento dei 12 richiedenti asilo, il ministro della Giustizia Carlosi è reso protagonista di un mix didel tutto incompatibile con il suo passato nella magistratura. “Alla quale in un certo senso io mi onoro ancora di appartenere”, premette ai microfoni della stampa. Già la partenza è emblematica. “C’è una sentenza della Cedu, tra l’altro in francese, che io ho letto attentamente”, esordisceriferendosi a quella che i giudici di Roma hanno dovuto applicare e sulla quale si basa il mancato trattenimento dei 12 del centro di Gjader. La Cedu è “la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, l’organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della Carta europea dei diritti dell’uomo da parte degli Stati contraenti”.