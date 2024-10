Bari: il presidente della Repubblica all’inaugurazione del festival delle Regioni VIDEO Cerimonia in teatro con Sergio Mattarella (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella foto tratta dal sito della presidenza della Repubblica il capo dello Stato nel teatro Piccinni. Inaugurato a Bari il festival delle Regioni, terza edizione. L'articolo Bari: il presidente della Repubblica all’inaugurazione del festival delle Regioni VIDEO <small class="subtitle">Cerimonia in teatro con Sergio Mattarella</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Bari: il presidente della Repubblica all’inaugurazione del festival delle Regioni VIDEO Cerimonia in teatro con Sergio Mattarella Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella foto tratta dal sitopresidenzail capo dello Stato nelPiccinni. Inaugurato ail, terza edizione. L'articolo: ildel incon proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentato il festival delle Regioni - a Bari ci sarà il presidente della Repubblica Si svolgerà dal 19 ottobre - Il tema di quest’anno, “La Regione del Futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?”, riflette la consapevolezza e la volontà di affrontare le sfide e le opportunità che caratterizzeranno il nostro futuro. Il format di quest’anno prevede l’alternanza di appuntamenti istituzionali, con la presenza di esponenti di altissimo livello: dai Region Talks, caratterizzati da ... (Noinotizie.it)

Bari - ‘Repubblica’ esalta Moreno Longo : “è come Antonio Conte” - ‘Repubblica’ esalta Longo “Era dai tempi di Antonio Conte che a Bari non si vedeva l’impronta così immediata”. Nelle ultime 4 partite ha raccolto addirittura 8 punti frutto dei successi contro Frosinone e Mantova e dei pareggi contro due big come Sampdoria e Sassuolo. La squadra è già in campo per preparare la sfida casalinga contro il Cosenza. (Calcioweb.eu)

Il presidente della Repubblica a Bari il mese prossimo Sergio Mattarella inaugurerà il festival delle Regioni - Sarà inaugurata da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. . . La terza edizione del festival delle Regioni si svolgerà in Puglia. A Bari dal 19 al 22 ottobre la rassegna. L'articolo Il presidente della Repubblica a Bari il mese prossimo <small class="subtitle">Sergio Mattarella inaugurerà. (Noinotizie.it)