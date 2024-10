All’Inter basta un gol per battere la Roma: all’Olimpico la decide Lautaro nel secondo tempo (Di domenica 20 ottobre 2024) All'Inter basta un gol di Lautaro Martinez per portarsi a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato all'Olimpico contro la Roma di Juric. L'argentino segna il gol decisivo nello 0-1 finale per i nerazzurri. Fanpage.it - All’Inter basta un gol per battere la Roma: all’Olimpico la decide Lautaro nel secondo tempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) All'Interun gol diMartinez per portarsi a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato all'Olimpico contro ladi Juric. L'argentino segna il gol decisivo nello 0-1 finale per i nerazzurri.

Comitati alluvionati in agitazione : "Ancora una catastrofe in Emilia Romagna - è ora di dire basta" - "Siamo stanchi e furiosi: l'Emilia Romagna sta vivendo un'altra catastrofe alluvionale all'inizio di un inverno che promette già disastri! Eventi che avrebbero dovuto verificarsi ogni 500 anni ora accadono ogni 50 giorni. È insopportabile". Questo è il grido che viene dai comitati degli... (Forlitoday.it)

WWE : Roman Reigns riconosce Solo Sikoa - ma non è abbastanza. Continuano gli attacchi della nuova Bloodline - Non appena termina la frase, sullo stage compaiono gli altri membri della nuova Bloodline con Jimmy Uso trascinato lungo il tragitto letteralmente KO. com/newuv8yrPB— WWE (@WWE) October 19, 2024 Il leader della nuova Bloodline lo raggiunge e i due hanno uno scambio verbale in cui Roman chiede più volte cosa debba fare per porre fine a questa guerra familiare. (Zonawrestling.net)

Roma - gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati : “Basta chiacchiere. Meloni convochi l’azienda” - L'articolo Roma, gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati dei metalmeccanici scendono in piazza per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. I sindacati: “Basta chiacchiere. Giornata di sciopero unitario del settore automotive e di manifestazione nazionale a Roma: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e ... (Ilfattoquotidiano.it)