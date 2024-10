Viene aggredito da una donna e finisce in ospedale (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di paura nei giorni scorsi quando un giovane è stato aggredito in via Starza, a pochi metri dal centro sportivo di San Marcellino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato violentemente colpito da una donna per ragioni ancora da chiarire. Subito dopo l'aggressione, il giovane ha Casertanews.it - Viene aggredito da una donna e finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di paura nei giorni scorsi quando un giovane è statoin via Starza, a pochi metri dal centro sportivo di San Marcellino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato violentemente colpito da unaper ragioni ancora da chiarire. Subito dopo l'aggressione, il giovane ha

Mister Movie | Shock per Edoardo Donnamaria aggredito da “una fan” - È trascorso più di un anno dalla rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, eppure le fan dell’ex coppia faticano ad accettare la separazione. Ripercorriamo brevemente la loro storia: Edoardo e Antonella si sono conosciuti circa due anni fa durante il Grande Fratello Vip. Tra i due è scattata subito una scintilla, dando vita a…. (Mistermovie.it)

Edoardo Donnamaria aggredito da una fan che non accettava la fine della storia con Antonella Fiordelisi - Il racconto di Edoardo Donnamaria dopo l'aggressione da parte di una fan Donnalisi fuori dalla radio in cui lavora L'articolo Edoardo Donnamaria aggredito da una fan che non accettava la fine della storia con Antonella Fiordelisi proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Sono stato aggredito sotto la radio da una persona che ha usato la scusa di portarmi un regalo. Tremavo dalla paura” : lo sfogo dello speaker Edoardo Donnamaria - Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere”. COSA C’ENTRA ANTONELLA FIORDELISI – Stando alle parole del diretto interessato la donna in questione avrebbe fatto riferimento ad alcune ex di Edoardo, inclusa – forse – anche Antonella Fiordelisi, con cui aveva avuto una storia tormentata ai tempi del Grande Fratello Vip. (Ilfattoquotidiano.it)