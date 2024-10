Usa 2024, problemi tecnici per Trump durante il raduno a Detroit: il tycoon resta 20 minuti senza microfono (Di sabato 19 ottobre 2024) Lungo momento di imbarazzo per Donald Trump durante il suo raduno a Detroit, in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. Dopo essere salito sul palco, il microfono del tycoon ha smesso di funzionare e ci sono voluti quasi 20 minuti prima che il problema venisse risolto, con la folla che ha intonato i cori ‘USA’ e ‘We love Trump’ per sostenere il candidato repubblicano. Trump è apparso molto infastidito dall’inconveniente e, una volta sostituito il microfono, ha dichiarato: “Non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questo schifo”. Lapresse.it - Usa 2024, problemi tecnici per Trump durante il raduno a Detroit: il tycoon resta 20 minuti senza microfono Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lungo momento di imbarazzo per Donaldil suo, in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. Dopo essere salito sul palco, ildelha smesso di funzionare e ci sono voluti quasi 20prima che il problema venisse risolto, con la folla che ha intonato i cori ‘USA’ e ‘We love’ per sostenere il candidato repubblicano.è apparso molto infastidito dall’inconveniente e, una volta sostituito il, ha dichiarato: “Non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questo schifo”.

