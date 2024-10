Una Miwa monumentale surclassa Monopoli: grande prova per i Boars (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento vince la sfida contro la corazzata Manelli Monopoli, con una prestazione monumentale in ogni aspetto. I Boars, nonostante l’addio di Di Nunno, sfoderano una prova sontuosa, non dando mai modo agli avversari di avvicinarsi, reagendo con grinta agli infortuni occorsi durante la partita a D’Antonio e Miraglia, che hanno accorciato ulteriormente le rotazioni di coach Parrillo. Andando alla gara, la Miwa parte forte con le triple di Murolo e Ordine, che portano sul 12-6 i Boars. Monopoli risponde con Laquintana, ma i padroni di casa continuano a macinare canestri, con Ordine in ottimo spolvero ed una manovra di gioco molto fluida, che regala alla Miwa il +12, costringendo al timeout coach Paternoster. Anteprima24.it - Una Miwa monumentale surclassa Monopoli: grande prova per i Boars Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento vince la sfida contro la corazzata Manelli, con una prestazionein ogni aspetto. I, nonostante l’addio di Di Nunno, sfoderano unasontuosa, non dando mai modo agli avversari di avvicinarsi, reagendo con grinta agli infortuni occorsi durante la partita a D’Antonio e Miraglia, che hanno accorciato ulteriormente le rotazioni di coach Parrillo. Andando alla gara, laparte forte con le triple di Murolo e Ordine, che portano sul 12-6 irisponde con Laquintana, ma i padroni di casa continuano a macinare canestri, con Ordine in ottimo spolvero ed una manovra di gioco molto fluida, che regala allail +12, costringendo al timeout coach Paternoster.

