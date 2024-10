Un matrimonio in crisi, una app di incontri e il bisogno di chiarirsi e ripartire (Di sabato 19 ottobre 2024) Cara Caterina, mi chiamo Massimo, sono sposato da sette anni e, nonostante ci siano sempre stati alti e bassi, ultimamente il mio matrimonio sembra attraversare una crisi più profonda, soprattutto sul piano dell’intimità , che è diventata sempre più rara. Questa situazione mi preoccupava già da tempo, ma qualche giorno fa ho vissuto un vero shock: un collega mi ha mostrato il profilo di mia moglie su un’app di incontri. In quel momento, sono rimasto paralizzato, senza parole, e ancora adesso fatico a credere che sia reale. Mi sento sopraffatto dalla confusione e dal dolore, e non so come comportarmi. Da un lato, ho il forte bisogno di affrontare la questione con lei, ma dall’altro ho paura di perdere il controllo e dire o fare qualcosa che possa peggiorare irrimediabilmente la situazione. Quotidiano.net - Un matrimonio in crisi, una app di incontri e il bisogno di chiarirsi e ripartire Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Cara Caterina, mi chiamo Massimo, sono sposato da sette anni e, nonostante ci siano sempre stati alti e bassi, ultimamente il miosembra attraversare unapiù profonda, soprattutto sul piano dell’intimità , che è diventata sempre più rara. Questa situazione mi preoccupava già da tempo, ma qualche giorno fa ho vissuto un vero shock: un collega mi ha mostrato il profilo di mia moglie su un’app di. In quel momento, sono rimasto paralizzato, senza parole, e ancora adesso fatico a credere che sia reale. Mi sento sopraffatto dalla confusione e dal dolore, e non so come comportarmi. Da un lato, ho il fortedi affrontare la questione con lei, ma dall’altro ho paura di perdere il controllo e dire o fare qualcosa che possa peggiorare irrimediabilmente la situazione.

