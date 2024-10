Un drone di Hezbollah era diretto contro la casa di Netanyahu (Di sabato 19 ottobre 2024) Un drone proveniente dal Libano e mandato da Hezbollah è stato lanciato verso Israele con un obiettivo molto preciso: la casa del primo ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea. Non ci sono stati feriti, Netanyahu e sua moglie non erano in casa, ma il drone, volando a bassa quota, è riuscito a superare le difese di Israele. L’attacco è stato effettuato con tre droni, due sono stati intercettati, l’altro invece è arrivato fino a Cesarea, percorrendo una rotta prevalentemente marittima. Proprio come era accaduto domenica scorsa contro la base militare di Benyamina, il drone è riuscito a sfuggire ai radar, seguendo un percorso a bassa quota: se domenica era arrivato a destinazione causando la morte di quattro soldati della brigata Golani, oggi l’ufficio del primo ministro ha fatto sapere che non ci sono state vittime. Ilfoglio.it - Un drone di Hezbollah era diretto contro la casa di Netanyahu Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unproveniente dal Libano e mandato daè stato lanciato verso Israele con un obiettivo molto preciso: ladel primo ministro Benjamina Cesarea. Non ci sono stati feriti,e sua moglie non erano in, ma il, volando a bassa quota, è riuscito a superare le difese di Israele. L’attacco è stato effettuato con tre droni, due sono stati intercettati, l’altro invece è arrivato fino a Cesarea, percorrendo una rotta prevalentemente marittima. Proprio come era accaduto domenica scorsala base militare di Benyamina, ilè riuscito a sfuggire ai radar, seguendo un percorso a bassa quota: se domenica era arrivato a destinazione causando la morte di quattro soldati della brigata Golani, oggi l’ufficio del primo ministro ha fatto sapere che non ci sono state vittime.

