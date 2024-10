Tragico incidente per una surfista italiana in Indonesia, trafitta da un pescespada (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Una surfista italiana, Giulia Manfrini, 36 anni, è morta presumibilmente trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque delle Isole Mentawai, Sumatra occidentale (Sumbar). La vittima è morta dopo aver riportato una ferita al petto. Lo scrivono i media Indonesiani. Il capo dell'unità investigativa criminale della polizia di Mentawai, Hadi Yasmar, ha confermato lo sfortunato incidente. Ha detto che la vittima è morta dopo aver fatto surf con due amici stranieri. "La vittima è morta, è successo ieri mattina. È successo quando la vittima stava facendo surf con due colleghi nelle acque di Bengbeng, isola di Masokut, villaggio di Pasakiat Taileleu, distretto sud-occidentale di Siberut", ha detto Hadi Yasmar ai media Indonesiani. Hadi ha raccontato che Giulia è morta dopo aver riportato una ferita profonda 5 centimetri, probabilmente provocata dal muso di un pesce spada. Agi.it - Tragico incidente per una surfista italiana in Indonesia, trafitta da un pescespada Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Una, Giulia Manfrini, 36 anni, è morta presumibilmenteda un pesce spada mentre faceva surf nelle acque delle Isole Mentawai, Sumatra occidentale (Sumbar). La vittima è morta dopo aver riportato una ferita al petto. Lo scrivono i mediani. Il capo dell'unità investigativa criminale della polizia di Mentawai, Hadi Yasmar, ha confermato lo sfortunato. Ha detto che la vittima è morta dopo aver fatto surf con due amici stranieri. "La vittima è morta, è successo ieri mattina. È successo quando la vittima stava facendo surf con due colleghi nelle acque di Bengbeng, isola di Masokut, villaggio di Pasakiat Taileleu, distretto sud-occidentale di Siberut", ha detto Hadi Yasmar ai mediani. Hadi ha raccontato che Giulia è morta dopo aver riportato una ferita profonda 5 centimetri, probabilmente provocata dal muso di un pesce spada.

