Tragico incidente in autostrada: giovane di Celano perde la vita in un drammatico schianto

La comunità di Celano e l'intera Marsica sono state colpite da un grave lutto a seguito della morte di un giovane di 24 anni, Alessandro Fegatilli, in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A24. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, al chilometro 61, nei pressi dell'uscita di Carsoli, dove la sua auto è uscita di strada. La notizia ha scosso profondamente la cittadinanza e ha portato a esprimere cordoglio e solidarietà alla famiglia del giovane.

La vita di Alessandro Fegatilli

Alessandro Fegatilli, conosciuto affettuosamente con il soprannome di "24", era considerato un giovane promettente dalla personalità affabile e socievole. Era molto amato nella sua comunità ed era stimato per il suo impegno nel lavoro e la sua disponibilità ad aiutare gli altri.

Grave incidente stradale sulla A24 : un giovane trasportato in elisoccorso all’ospedale - Il suo stato di salute è monitorato costantemente, dato il codice rosso con cui è stato trasferito. Ricostruzione dell’incidente I primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine riportano che il giovane stava viaggiando in direzione Roma quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto. (Gaeta.it)

Drammatico incidente in A4 nella notte : morto un 20enne - in ospedale un altro giovane - Un drammatico incidente si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l'autostrada A4. Stando a quanto appreso, quattro auto sarebbero rimaste coinvolte in un violento tamponamento tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione Milano, intorno alle ore 1, sulla cui... (Veronasera.it)

Tragico incidente stradale sull’A4 : un giovane perde la vita tra Peschiera e Sirmione - Purtroppo, nonostante l’intervento, il giovane bresciano non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. Il sindaco della città di origine del ragazzo ha espresso il suo cordoglio e ha avviato una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla sicurezza nelle strade. Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente stradale ha scosso la notte scorsa il tratto ... (Gaeta.it)