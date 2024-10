Torino, accoltellato un uomo in piazza Carlo Felice angolo via Roma: indaga la polizia (Di sabato 19 ottobre 2024) accoltellato un uomo nel tardo pomeriggio di oggi – sabato 19 ottobre 2024 – in centro a Torino. Un altro invece è stato picchiato. Il fatto è accaduto in via Roma all’angolo con piazza Carlo Felice. La dinamica di quanto è accaduto non è chiara, potrebbe esserci alla base dell'aggressione un Torinotoday.it - Torino, accoltellato un uomo in piazza Carlo Felice angolo via Roma: indaga la polizia Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)unnel tardo pomeriggio di oggi – sabato 19 ottobre 2024 – in centro a. Un altro invece è stato picchiato. Il fatto è accaduto in viaall’con. La dinamica di quanto è accaduto non è chiara, potrebbe esserci alla base dell'aggressione un

