Sullo | Il Napoli ha grandi valori tecnici e non solo | Conte ha trasferito grande temperamento è ciò che sa fare meglio

(Di sabato 19 ottobre 2024)su Empoli: «Ilhae nonha, è ciò che sa» Salvatoresi presenta alla stampa in luogo del tecnico Roberto D’Aversa, non in formissima quest’oggi per piccoli malanni stagionali. Il “loro” Empoli sta portando avanti un buonissimo campionato, mettendo quei famosi “punti in cascina” – per dirla allamaniera – che tanto potranno essere utili a fine campionato, quando la zona salvezza realmente brucerà e ogni tiro in porta avrà un valore differente. Domani arriva ilal Castellani di Empoli, la squadra prima in classifica, e proprio dopo la prima sconfitta in campionato contro la Lazio di Baroni (altra bella sorpresa di queste prime 7 giornate).