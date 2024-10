Stadio Milan, nuova tappa. San Donato resta il piano A (Di sabato 19 ottobre 2024) nuova tappa per il progetto Stadio del Milan a San Donato. I tecnici dell’Ente hanno pubblicato sul portale regionale Sivas il documento di "scoping" della Valutazione ambientale strategica relativo alla variante al piano integrato d’intervento San Francesco. La chiamano fase di "scoping" ma di fatto è la lettura approfondita del documento, un malloppo di 226 pagine. Pensare che SportLifeCity su interesse del Milan, ha presentato in data 27 settembre del 2023 una proposta di variante del Pii 2021 e del Pgt . Ed ora è stato pubblicato il documento - che inquadra il progetto in relazione al contesto ambientale circostante, identificando gli aspetti chiave che saranno oggetto di analisi nelle fasi successive - e che apre la fase di valutazione ambientale. Tempi lunghi che non piacciono a favorevoli e contrari all’opera. Ilgiorno.it - Stadio Milan, nuova tappa. San Donato resta il piano A Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024)per il progettodela San. I tecnici dell’Ente hanno pubblicato sul portale regionale Sivas il documento di "scoping" della Valutazione ambientale strategica relativo alla variante alintegrato d’intervento San Francesco. La chiamano fase di "scoping" ma di fatto è la lettura approfondita del documento, un malloppo di 226 pagine. Pensare che SportLifeCity su interesse del, ha presentato in data 27 settembre del 2023 una proposta di variante del Pii 2021 e del Pgt . Ed ora è stato pubblicato il documento - che inquadra il progetto in relazione al contesto ambientale circostante, identificando gli aspetti chiave che saranno oggetto di analisi nelle fasi successive - e che apre la fase di valutazione ambientale. Tempi lunghi che non piacciono a favorevoli e contrari all’opera.

