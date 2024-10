Slalom gigante femminile Soelden 2024 in tv: data, orario e diretta streaming sci alpino (Di sabato 19 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per lo Slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione: sulle nevi austriache del Rettenbach le migliori sciatrici del mondo vanno a caccia subito di una grande prestazione per iniziare con il piede giusto. Fari puntati sulla detentrice della Sfera di Cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami, oltre che sulla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e sulle stelle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, ma non solo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per lodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione: sulle nevi austriache del Rettenbach le migliori sciatrici del mondo vanno a caccia subito di una grande prestazione per iniziare con il piede giusto. Fari puntati sulla detentrice della Sfera di Cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami, oltre che sulla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e sulle stelle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, ma non solo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13:00.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Slalom gigante maschile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara inaugurale della nuova stagione del massimo circuito mondiale di sci alpino maschile. Inoltre, la gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai (palinsesto dettagliato in via di definizione) e in streaming su Raiplay. In alternativa, Sportface. (Sportface.it)

Sci alpino - squadre di gigante e slalom in raduno in Svizzera dal 2 al 7 ottobre - Gli azzurri del gigante e dello slalom sono pronti a tornare al lavoro dopo essere rientrati dalla lunga preparazione argentina. Vinatzer, Kastlunger e Gross anticiperanno la partenza partecipando ai test atletici previsti al Mapei Sport Service di Olgiane Olona (Varese) nei giorni 1 e 2 ottobre. The post Sci alpino, squadre di gigante e slalom in raduno in Svizzera dal 2 al 7 ottobre appeared ... (Sportface.it)

Sci alpino : Cdm. Azzurri di slalom e gigante al lavoro in Svizzera - MILANO - Archiviata la lunga trasferta argentina, le squadre di gigante e di slalom maschile azzurre di Coppa del mondo sono pronte a rituffarsi sui ghiacciai europei con il raduno sulle nevi di Saas-Fee, in Svizzera, dove lavoreranno da me . De Aliprandini, Vinatzer e compagni sulle nevi di Saas-Fee. (Ilgiornaleditalia.it)