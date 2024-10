Six Kings Slam 2024 oggi, calendario 19 ottobre: ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Si concluderà sabato 19 ottobre a Riad, in Arabia Saudita, il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione che vedrà impegnati Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale per il primo posto e l’altro iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic nella sfida per la terza piazza. Nella giornata di sabato 19 ottobre ci sarà la conclusione del torneo con le finali: alle ore 18.30 italiane lo spagnolo Rafael Nadal, battuto dal connazionale Carlos Alcaraz in semifinale, contenderà il gradino più basso del podio al serbo Novak Djokovic, sconfitto nel penultimo atto da Jannik Sinner. La finale per il primo posto, invece, avrà inizio non prima delle ore 20. Oasport.it - Six Kings Slam 2024 oggi, calendario 19 ottobre: ordine di gioco, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si concluderà sabato 19a Riad, in Arabia Saudita, il Sixdi tennis, torneo d’esibizione che vedrà impegnati Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale per il primo posto e l’altro iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic nella sfida per la terza piazza. Nella giornata di sabato 19ci sarà la conclusione del torneo con le finali: alle ore 18.30 italiane lo spagnolo Rafael Nadal, battuto dal connazionale Carlos Alcaraz in semifinale, contenderà il gradino più basso del podio al serbo Novak Djokovic, sconfitto nel penultimo atto da Jannik Sinner. La finale per il primo posto, invece, avrà inizio non prima delle ore 20.

Sinner - Nole - Nadal e altri : i re del Six Kings Slam si godono le danze tipiche a Riad – Il video - Le immagini sono state diffuse dall’utente Omar Al Rawas su X, che condivide anche altri attimi dell’evento, tra cui Nadal che invita Nole alle danze. . I sei re del Six Kings Slam si godono un po’ di pausa in vista della finale a Riad, tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Le immagini stanno diventando virali sui social. (Open.online)

Nadal-Djokovic - Six Kings Slam : a che ora e dove vederla in diretta - Rafa Nadal e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo per quella che sarà molto probabilmente il loro ultimo match. . . Sabato 19 ottobre le due leggende del tennis si sfidano a Riad nella finale per il terzo e il quarto posto del Six Kings Slam, il torneo esibizione che ha messo di fronte i. (Today.it)

Quanto vale il montepremi record del Six Kings Slam per Sinner - Alcaraz e gli altri - Ma non andrà male nemmeno a chi non arriverà primo: infatti, solo per presentarsi a Riyadh e partecipare, la ricompensa è di 1,5 milioni di euro. Anche perché, in ogni serata del torneo, i partecipanti sono chiamati a presenziare a eventi istituzionali e cene di gala, in compagnia dei rappresentanti più illustri della Corte reale saudita. (Quifinanza.it)