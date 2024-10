Relazione Terminata: Coppia di Uomini e Donne si Dice Addio! (Di sabato 19 ottobre 2024) Una storia d’amore nata a Uomini e Donne è finita, ma i motivi sono ancora avvolti nel mistero. Ecco cosa è accaduto! Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno ufficialmente messo fine alla loro Relazione. I due, che si erano conosciuti negli studi di Uomini e Donne e avevano scelto di lasciare il programma insieme dopo un percorso di sei mesi, hanno ora preso strade separate. A distanza di circa sette mesi dalla decisione dell’ex tronista di scegliere Raffaella al posto della corteggiatrice Beatriz D’Orsi, è proprio Raffaella ad annunciare la fine della storia. Anche se non ha fornito dettagli precisi sulle cause, ha lasciato intuire che la rottura non è stata pacifica. Gossipnews.tv - Relazione Terminata: Coppia di Uomini e Donne si Dice Addio! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di sabato 19 ottobre 2024) Una storia d’amore nata aè finita, ma i motivi sono ancora avvolti nel mistero. Ecco cosa è accaduto! Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno ufficialmente messo fine alla loro. I due, che si erano conosciuti negli studi die avevano scelto di lasciare il programma insieme dopo un percorso di sei mesi, hanno ora preso strade separate. A distanza di circa sette mesi dalla decisione dell’ex tronista di scegliere Raffaella al posto della corteggiatrice Beatriz D’Orsi, è proprio Raffaella ad annunciare la fine della storia. Anche se non ha fornito dettagli precisi sulle cause, ha lasciato intuire che la rottura non è stata pacifica.

