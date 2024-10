Premio ’Castagna Racconta’. Tripudio di filastrocche e disegni (Di sabato 19 ottobre 2024) Una domenica dedicata ai più piccoli, alla Castagna racconta, con il Premio delle scuole primarie e dell’infanzia e il balletto dei bimbi. Grande partecipazione di genitori e bambini per il concorso che ha coinvolto gli studenti delle scuole del comprensorio, organizzato da Nenè Giorgi. È molto importante saper tramandare ai più piccini le nostre tradizioni, l’amore ed il rispetto per il nostro territorio. Quest’anno gli elaborati sono stati diversi e molto belli: disegni, filastrocche, ricerche storiche e culturali. "Complimenti alle insegnanti e ai bimbi che hanno lavorato con grande impegno – dicono gli organizzatori –. Anche il balletto organizzato da Mariagiulia Galli e Benedetta Marsili e preparato da Darlene Di Vizia, ha creato un momento di gioia durante la nostra festa. I bimbi sono stati i veri protagonisti di una domenica che ha ospitato migliaia di visitatori". Lanazione.it - Premio ’Castagna Racconta’. Tripudio di filastrocche e disegni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una domenica dedicata ai più piccoli, alla Castagna racconta, con ildelle scuole primarie e dell’infanzia e il balletto dei bimbi. Grande partecipazione di genitori e bambini per il concorso che ha coinvolto gli studenti delle scuole del comprensorio, organizzato da Nenè Giorgi. È molto importante saper tramandare ai più piccini le nostre tradizioni, l’amore ed il rispetto per il nostro territorio. Quest’anno gli elaborati sono stati diversi e molto belli:, ricerche storiche e culturali. "Complimenti alle insegnanti e ai bimbi che hanno lavorato con grande impegno – dicono gli organizzatori –. Anche il balletto organizzato da Mariagiulia Galli e Benedetta Marsili e preparato da Darlene Di Vizia, ha creato un momento di gioia durante la nostra festa. I bimbi sono stati i veri protagonisti di una domenica che ha ospitato migliaia di visitatori".

