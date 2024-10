Lanazione.it - Pistoiese, -1 al derby. I dubbi di Giacomarro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sta per terminare una settimana fatta di lavoro e fatica per la, che si appresta a sfidare il Prato nel settimo turno di campionato. Una partita, quella del Lungobisenzio, che non ha bisogno di presentazioni data l’eterna rivalità che c’è tra la due tifoserie. Un appuntamento a cui le squadre arrivano in una situazione diametralmente opposta. Da un lato la, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare e alla ricerca di ulteriori conferme, dall’altro un Prato in caduta libera, che ha vissuto una settimana caotica caratterizzata dall’esonero di Ridolfi e dal cambio in panchina, con l’arrivo di Marco Mariotti. Gli elementi sul piatto potrebbero far pensare ad un’Olandesina favorita, ma la storia ha insegnato che in partite così niente è scontato.