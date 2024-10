Quifinanza.it - Pensioni verso la rivalutazione in Manovra, aumenti più alti rispetto al 2024

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il Governo ha cambiato il modo in cui funzionano le rivalutazioni dellecon la prima bozza delladel 2025. Si tratta di una misura di compromesso tra una necessità di limitare la spesastica e alcune sentenze che hanno dichiarato illegittima la limitazione dellaall’inflazione per lemolto alte. Ogni anno l’Inps utilizza i dati Istat sull’inflazione per alzare le. Lo fa per evitare che gli anziani che non possono in alcun modo integrare il proprio reddito lavorando, non perdano potere d’acquisto mentre i prezzi salgono. Negli ultimi anni il Governo aveva limitato questo meccanismo risparmiando miliardi di euro, ma alcuni tribunali hanno affermato che questa misura non è legittima.