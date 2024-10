Orgoglio Genoa, rimonta il Bologna dallo 0-2. Il Como acciuffa il Parma con Nico Paz (Di sabato 19 ottobre 2024) Due pareggi sono i risultati degli anticipi pomeridiani dell'ottava giornata di campionato: Genoa-Bologna 2-2 (decisivo Pinamonti con una doppietta per i liguri) e Como-Parma 1-1. Fanpage.it - Orgoglio Genoa, rimonta il Bologna dallo 0-2. Il Como acciuffa il Parma con Nico Paz Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Due pareggi sono i risultati degli anticipi pomeridiani dell'ottava giornata di campionato:2-2 (decisivo Pinamonti con una doppietta per i liguri) e1-1.

Serie A | Como-Parma 1-1 - Genoa-Bologna 2-2 : la cronaca delle partite - itL’ex attaccante azzurro nei giorni scorsi ha incassato la fiducia del presidente Zangrillo, ma va da sé che con appena cinque punti conquistati in sette giornate e il terzultimo posto in classifica, un’eventuale sconfitta potrebbe far precipitare le cose in casa ligure. Due sfide molto importanti che, soprattutto per quanto riguarda la partita di Genova, potrebbero avere delle ripercussioni ... (Calciomercato.it)

Genoa - rimonta clamorosa sul Bologna : Pinamonti show - GENOA-BOLOGNA 2-2 Gol: Orsolini al 37?, Odgaard al 56?, Pinamonti al 73? e all’85’ Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Genoa, rimonta clamorosa sul Bologna: Pinamonti show) © Inter-News. (Inter-news.it)

Pagelle Genoa-Bologna 2-2 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5, Matturro 5; Sabelli 5. Allenatore: Gilardino 6 BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 5. 5 (20? st Zanoli 6), Martin 5. 5; Orsolini 7 (45? st Holm sv), Odgaard 7 (31? st Fabbian 6), Dominguez 6 (18? st Karlsson 5,5); Castro 5. Recupero: 1? pt, 4? st The post Pagelle Genoa-Bologna 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)