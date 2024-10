NYCC24: trapelato in rete il trailer di Daredevil Born Again (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa sera è andato in scena – dal New York Comic Con – il panel Marvel Television dedicato a Daredevil Born Again, la serie tv attesa dagli appassionati Marvel. Ospiti dell’attività promozionale i due protagonisti della serie tv Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, i quali hanno voluto sorprendere il pubblico presente attraverso il lancio del primo trailer. Il video non è stato reso ufficiale per la rete, ma come spesso accade una versione “rubata” è trapelata in rete, e noi ve la proponiamo qui di seguito (prima della quasi certa rimozione). Prima del trailer i due attori hanno svelato che Daredevil Born Again sarà trasmesso su Disney+ a partire dal 4 marzo 2025. Brand new ‘Daredevil: Born Again’ trailer has been shown at #NYCC. pic.twitter. Universalmovies.it - NYCC24: trapelato in rete il trailer di Daredevil Born Again Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa sera è andato in scena – dal New York Comic Con – il panel Marvel Television dedicato a, la serie tv attesa dagli appassionati Marvel. Ospiti dell’attività promozionale i due protagonisti della serie tv Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, i quali hanno voluto sorprendere il pubblico presente attraverso il lancio del primo. Il video non è stato reso ufficiale per la, ma come spesso accade una versione “rubata” è trapelata in, e noi ve la proponiamo qui di seguito (prima della quasi certa rimozione). Prima deli due attori hanno svelato chesarà trasmesso su Disney+ a partire dal 4 marzo 2025. Brand new ‘has been shown at #NYCC. pic.twitter.

