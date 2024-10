Migranti, Nordio: “Nessuna guerra alle toghe, ma non possono decidere loro se uno Stato è sicuro” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di alta politica“. Il punto della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti dei Migranti in Albania è tutto qui e a spiegarlo con chiarezza è Stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i cronisti a margine della XI edizione dell’Assemblea Mondiale della Gentilezza a Palermo, dove è Stato insignito della benemerenza come ambasciatore della gentilezza. “Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiari guerra alla magistratura. Cosa che peraltro non è e non sarà mai”, ha aggiunto Nordio, precisando che “la reazione della politica non è stata contro la magistratura, ma contro il merito di questa sentenza. Secoloditalia.it - Migranti, Nordio: “Nessuna guerra alle toghe, ma non possono decidere loro se uno Stato è sicuro” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non può essere la magistratura a definire unopiù o meno, è una decisione di alta politica“. Il punto della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti deiin Albania è tutto qui e a spiegarlo con chiarezza èil ministro della Giustizia, Carlo, parlando con i cronisti a margine della XI edizione dell’Assemblea Mondiale della Gentilezza a Palermo, dove èinsignito della benemerenza come ambasciatore della gentilezza. “Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiarialla magistratura. Cosa che peraltro non è e non sarà mai”, ha aggiunto, precisando che “la reazione della politica non è stata contro la magistratura, ma contro il merito di questa sentenza.

