Ilfattoquotidiano.it - Le ombre dell’industria musicale sulla morte di Liam Payne: “Pochi giorni prima era stato scaricato dalla Universal”. Il padre in lacrime a Buenos Aires – VIDEO

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un abbraccio collettivo nel silenzio, per mostrare vicinanza ai parenti addolorati. Fuori dall’hotel di, dovefa è deceduto, una folla di fan ha accolto ilGeoff, giunto sul posto per identificare il corpo del figlio. Visibilmente commosso, l’uomo si è fermato a leggere le dediche e i tributi che i migliaia di appassionati hanno voluto lasciare all’ex membro degli One Direction, in un momento di grande empatia ed emozione. “Siamo addolorati. Lui vivrà sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa”, le poche parole rilasciatefamiglia, che ha chiesto la privacy necessaria per affrontare il lutto.