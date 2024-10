Ilfattoquotidiano.it - L’appello degli operai Stellantis a Schlein: “Non si allei con Renzi, non lo vogliamo. Il Jobs Act ci ha affossato” – Video

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Non sicon Matteo, deve restare fuori, non lo. IlAct ci ha”. Questolanciato daglialla segretaria del Partito democratico, Elly, che ha partecipato allo sciopero unitario dei lavoratori del settore automotive e dell’indotto e alla manifestazione in Piazza del Popolo a Roma. Quandosi è avvicinata ad alcuni metalmeccanici di Napoli della Fiom, è partito il coro unanime: “no, non lo, non deve allearsi con lui”. E ancora: “Dopo quello che ha combinato, per noi lavoratori (un’alleanza, ndr) sarebbe la cosa più brutta da fare. IlAct hale nostre già misere condizioni“.si è limitata ad ascoltare e salutare i lavoratori, senza replicare sul nodo die Italia Viva, che già ha diviso le opposizioni parlamentari negli ultimi mesi.