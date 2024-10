Velvetgossip.it - Kate e William, George distrugge i loro piani: ecco perché

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sembra che il principinoabbia sconvolto tutti iper il futuro che i genitoriavevano in mente per lui. Il più grande tra i figli della coppia non vorrebbe seguire le orme già segnate per lui dalla corona inglese.cosa avrebbe in mente.sono rimasti sconvolti da quello che il piccologli avrebbe rivelato sulle sue aspirazioni future. Infatti, al contrario di ciò che gli spetta per il futuro, come vuole la tradizione della corona inglese, il più grande tra i fratelli vorrebbe qualcosa di differente.cosa vorrebbe fare da grande.spiazzati da, foto Ansa – VelvetGossipNon basterebbe l’educazione e il percorso formativo esemplare chehanno riservato nei confronti del principe, essendo lui il secondo erede al trono in linea di successione.