Jannik Sinner vince il Six Kings Slam: "Io e Alcaraz ci svegliamo al mattino e pensiamo a come battere l'altro"

Jannik Sinner ha vinto il Six King Slam, sconfiggendo Carlos Alcaraz nell'avvincente finale andata in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il tennista italiano si è imposto in rimonta sul rivale spagnolo, riuscendo così a batterlo per la prima volta in questa stagione dopo aver ceduto negli ultimi tre precedenti. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio sul numero 2 del ranking ATP e si è così garantito un assegno da sei milioni di dollari, ovvero più della somma dei premi portati a casa per i sigilli tra Australian Open e US Open. Il fuoriclasse altoatesino ha così alzato al cielo il trofeo messo in palio per il trionfatore di questo torneo di esibizione, dopo aver regolato nell'ordine il russo Daniil Medvedev (numero 5), il serbo Novak Djokovic (numero 4) e Alcaraz (numero 2).

