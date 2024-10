Liberoquotidiano.it - "Ilaria Salis legittima la violenza". Scandalo a Torino, FdI insorge: "Il vero volto della sinistra"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "La visita diad Askatasuna e in Valle di Susa all'illegale presidio No Tav di San Didero rappresenta unazione, gravissima e inaccettabile": a dirlo Paola Ambrogio, senatrice torinese di Fratelli d'Italia. Che poi ha aggiunto: "Per quanto inammissibile, la sua visita al centro sociale Askatasuna, nucleo di antagonisti e occupanti abusivi che da decenni sottraggono spazi alla città , è coerente con la storia di chi rivendica la legittimità delle occupazioni abusive, ecco ildi certa". L'europarlamentare di Avs è attesa al centro sociale per un incontro intitolato "Questa notte non sarà breve - per una solidarietà antifascista in Europa". Ma la sua partecipazione viene vista dal centrodestra come "un fatto gravissimo".