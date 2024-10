Il Palermo si butta via, in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Modena nel finale (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Palermo torna dal Braglia di Modena con un punto che lascia l’amaro in bocca: i rosanero sprecano il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo con i gol di Verre e Insigne e si fanno rimontare nella ripresa da Gliozzi e Caldara. Henry sbaglia un calcio di rigore nella prima frazione, dopo il Palermotoday.it - Il Palermo si butta via, in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Modena nel finale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Iltorna dal Braglia dicon un punto che lascia l’amaro in bocca: i rosanero sprecano il doppioottenuto nel primo tempo con i gol di Verre e Insigne e si fannonella ripresa da Gliozzi e Caldara. Henry sbaglia un calcio di rigore nella prima frazione, dopo il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Modena-Palermo 2 a 2 | Gliozzi e Caldara rimontano lo svantaggio - un punto a testa per le due squadre - com Parte forte il Palermo che dopo appena due minuti centra il palo con Henry che cerca di girare un cross in rete. Il Modena reagisce subito e ci prova con Dellavalle che trova il tiro su una palla messa in mezzo ma Diakité salva. Al 10' ancora i gialloblù sono in attacco e Desplanches... (Modenatoday.it)