Identificato il graffitaro Sayer | la Polizia Locale di Milano smaschera l’imbrattatore seriale

(Di sabato 19 ottobre 2024) È statoilconosciuto con il nome di "", un imbrattatoreche ha preso di mira in particolare gli edifici scolastici di, approfittando della loro recente ristrutturazione e della pulizia dei muri. Le indagini del Nucleo tutela decoro urbano dellahanno portato a scoprire l'identità del vandalo attraverso strumenti investigativi come l'analisi dei social media e la collaborazione con i comitati dei cittadini. L'episodio evidenzia la continua lotta contro il vandalismo in città, con un incremento delle misure per contrastare questi eventi delittuosi. Le vittime di: scuole e edifici privati Il modus operandi di "" era chiaramente mirato: gli edifici scolastici ristrutturati e con superfici pulite sembravano essere le sue vittime preferite.