Gp degli Stati Uniti di F1 Verstappen conquista una super Sprint Sainz è secondo

Austin, 19 ottobre 2024 – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Max Verstappen vince la gara Sprint del Gp degli Stati Uniti ad Austin oggi 19 ottobre 2024. L'olandese della Red Bull si impone, dopo una gara dominata sin dalla partenza, davanti allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e all'inglese della McLaren Lando Norris. Quarto posto per l'altra Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc. Quinto e sesto posto per le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton, a seguire le due Haas del danese Kevin Magnussen e del tedesco Nico Hulkenberg. (Fonte Adnkronos) Foto Scuderia Ferrari HP/Facebook

