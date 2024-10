Ex concorrente del Grande Fratello VIP contro Sonia Bruganelli: cosa gli fece quando era nella casa (Di sabato 19 ottobre 2024) a nuova edizione di Ballando con le Stelle sta vedendo Sonia Bruganelli al centro dell’attenzione. Dopo essere finita al ballottaggio, l’autrice continua i suoi battibecchi con la giuria e in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. L’opinione pubblica si è divisa sulla questione e ora anche un ex concorrente del Grande Gratello ha deciso di intervenire sulla questione. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi che, attraverso un post su Instagram, ha accusato l’opinionista di essere stata poco empatica con lui. Ballando con le Stelle 2024: l’attacco di Edoardo alla Bruganelli Continua a far discutere il percordo di Sonia Bruganelli nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. A far infuriare l’autrice sono stati i giudizi di Selvaggia Lucarelli, la quale, secondo lei, l’avrebbe umiliata e ridicolizzata. Anticipazionitv.it - Ex concorrente del Grande Fratello VIP contro Sonia Bruganelli: cosa gli fece quando era nella casa Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) a nuova edizione di Ballando con le Stelle sta vedendoal centro dell’attenzione. Dopo essere finita al ballottaggio, l’autrice continua i suoi battibecchi con la giuria e in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. L’opinione pubblica si è divisa sulla questione e ora anche un exdelGratello ha deciso di intervenire sulla questione. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi che, attraverso un post su Instagram, ha accusato l’opinionista di essere stata poco empatica con lui. Ballando con le Stelle 2024: l’attacco di Edoardo allaContinua a far discutere il percordo dinuova edizione di Ballando con le Stelle. A far infuriare l’autrice sono stati i giudizi di Selvaggia Lucarelli, la quale, secondo lei, l’avrebbe umiliata e ridicolizzata.

“Ballando con le stelle” - Tavassi a ruota libera su Sonia Bruganelli - Tant’è che la giornalista, nel corso dell’ultima puntata, ha tirato in ballo la sua partecipazione al “Grande Fratello” come opinionista. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Pomeriggio 5”, choc sulla famosa cantante: Myrta senza parole Leggi anche: La giovane attrice italiana è incinta: l’annuncio sui social “Ballando con le stelle”, Tavassi a ruota libera su Sonia ... (Tvzap.it)

Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli : “Cambia continuamente versione - confusa e manipolatrice” - La giurata di Ballando con le stelle non crede al mea culpa di Sonia Bruganelli: "È la trentaseiesima versione nel giro di tre settimane".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sonia Bruganelli sotto attacco - l’ex GF : “Ora piange - ma non ricorda il male che ha fatto” - “So di essere stata scelta anche per il mio carattere e per la mia modalità di non saper contare fino a dieci prima di rispondere. Magari meno grezza. – ha fatto notare Edoardo Tavassi in un’intervista rilasciata a Fanpage – Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia”. (Dilei.it)