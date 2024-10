Ecco i giovani argentini in visita (Di sabato 19 ottobre 2024) All’inizio del Novecento numerosi reggiani partirono per l’Argentina in cerca di fortuna. In questi giorni i loro nipoti e pronipoti sono ritornati nelle terre dei loro avi, per conoscere le origini dei bisnonni. Dopo varie visite nella Bassa, il progetto di Filef, "Emilia mia! Tornare alla terra del cuore", ha fatto tappa anche a Novellara. I giovani argentini hanno potuto scoprire eccellenze storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio, visitando gli ambienti della Rocca dei Gonzaga che accoglie il municipio, l’acetaia comunale e pure il teatro Tagliavini. Ilrestodelcarlino.it - Ecco i giovani argentini in visita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) All’inizio del Novecento numerosi reggiani partirono per l’Argentina in cerca di fortuna. In questi giorni i loro nipoti e pronipoti sono ritornati nelle terre dei loro avi, per conoscere le origini dei bisnonni. Dopo varie visite nella Bassa, il progetto di Filef, "Emilia mia! Tornare alla terra del cuore", ha fatto tappa anche a Novellara. Ihanno potuto scoprire eccellenze storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio,ndo gli ambienti della Rocca dei Gonzaga che accoglie il municipio, l’acetaia comunale e pure il teatro Tagliavini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aerei ‘fantasma’ che costano come l’oro : ecco i bombardieri B-2. Le loro caratteristiche - . Il costo del programma Le caratteristiche dei bombardieri B-2 L’utilizzo dei B-2 Il costo del programma Il costo totale del programma di acquisto del Dipartimento della Difesa Usa, suddiviso per il numero di esemplari, porta ad un costo per velivolo di 2,13 milioni di dollari. (Quotidiano.net)

Inzaghi pronto a sorprendere : cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra loro due - I due scalpitano per una […]. Inzaghi pronto a sorprendere nella prossima sfida: cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra Bisseck e Pavard In questi ultimi tempi, anche a causa degli impegni che hanno e che continuano a riguardare l’Inter, tra Serie A e la Champions League, Simone Inzaghi ha alternato nel ruolo di centrale destro nella difesa nerazzurra Bisseck e Pavard. (Calcionews24.com)

XF2024 - Home Visit : ecco la villa dove i giudici hanno scelto i loro talenti - Dimensione Brama: hanno rivisitato Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Con gli Home Visit di giovedì 17 ottobre, i giudici di X Factor hanno completato i loro team per l’edizione 2024. Ed è davvero tutta da vivere. E anche la squadra di Paola Iezzi è completa! Dimensione Brama, Laura e Pablo sono pronti per i Live di #XF2024 pic. (Funweek.it)