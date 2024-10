Eccellenze viterbesi: tre giovani talenti trionfano nel pattinaggio artistico (Di sabato 19 ottobre 2024) Trionfo della Tuscia al memorial Michele Sica ACSI di pattinaggio artistico, disputato domenica 13 ottobre a Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Myriam Picone e Giorgia Colella hanno portato a casa due ori e Noemi Gatta un bronzo: un grande successo, dunque, per le tre atlete Viterbotoday.it - Eccellenze viterbesi: tre giovani talenti trionfano nel pattinaggio artistico Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Trionfo della Tuscia al memorial Michele Sica ACSI di, disputato domenica 13 ottobre a Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Myriam Picone e Giorgia Colella hanno portato a casa due ori e Noemi Gatta un bronzo: un grande successo, dunque, per le tre atlete

