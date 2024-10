Dopo la morte di Sinwar dubbi su sorte ostaggi, Netanyahu avverte: “Nulla ci fermerà” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il conflitto in Medio Oriente prosegue nonostante gli obiettivi dello Stato ebraico siano stati quasi del tutto raggiunti; i 97 ostaggi nelle mani di Hamas continuano a preoccupare Tel Aviv, che al momento è incerta sul loro destino L'articolo Dopo la morte di Sinwar dubbi su sorte ostaggi, Netanyahu avverte: “Nulla ci fermerà” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dopo la morte di Sinwar dubbi su sorte ostaggi, Netanyahu avverte: “Nulla ci fermerà” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il conflitto in Medio Oriente prosegue nonostante gli obiettivi dello Stato ebraico siano stati quasi del tutto raggiunti; i 97nelle mani di Hamas continuano a preoccupare Tel Aviv, che al momento è incerta sul loro destino L'articololadisu: “ci” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - il corpo di Sinwar trasferito in un luogo segreto. Hamas : «Ostaggi liberi solo dopo il ritiro dalla Striscia di Gaza» - Il corpo di Sinwar è stato trasferito in un luogo segreto in Israele dopo essere stato sottoposto a un’autopsia presso l’Abu Kabir Forensic Institute durante la notte, per continuare gli accertamenti. Quest’ultimo ha assicurato che continuerà a sostenere i palestinesi, e ha rivendicato il massiccio lancio di droni contro «soldati nemici nella città occupata di Safed», in risposta agli attacchi ai ... (Open.online)

Dopo la morte di Sinwar - Hamas esclude la liberazione degli ostaggi - Il 18 ottobre il gruppo palestinese Hamas ha affermato, il giorno dopo l’annuncio dell’uccisione del suo leader Yahya Sinwar, che gli ostaggi detenuti a Gaza non saranno liberati finché Israele non avrà messo fine alla sua offensiva. Leggi . (Internazionale.it)

Netanyahu - l'ultimatum dopo la morte di Sinwar : «Se rilasciano gli ostaggi questa guerra può finire» - La grande caccia è finita. Nel modo forse più imprevedibile e inatteso per un epilogo inseguito da 377 giorni. Yahia Sinwar, la mente del 7 ottobre, il massacro di 1200 persone tra... (Ilmattino.it)