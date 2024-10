Dominio Martin in Australia, pole e poi vittoria nella sprint (Di sabato 19 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND (Australia) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince la sprint Race del Gran Premio dell’Australia, mettendo in luce un passo gara mostruoso. Martin centra la settima pole stagionale col tempo di 1’27?296, guadagnandosi il diritto di scattare davanti a tutti anche nella gara di domani. Affiancato in prima fila da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0?594) e Maverick Vinales (Aprilia, +0?695) e con Pecco Bagnaia leggermente attardato – quinto tempo per il due volte campione del mondo, più lento di 1?182) -, Martin domina la sprint chiudendo davanti allo stesso Marquez, secondo nonostante la partenza sbagliata. Il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati), solo quarto Bagnaia che nella classifica iridata scivola ora a -16 dallo spagnolo della Pramac. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND () (ITALPRESS) – Jorge(Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. Lo spagnolo prima fa laposition e poi stravince laRace del Gran Premio dell’, mettendo in luce un passo gara mostruoso.centra la settimastagionale col tempo di 1’27?296, guadagnandosi il diritto di scattare davanti a tutti anchegara di domani. Affiancato in prima fila da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0?594) e Maverick Vinales (Aprilia, +0?695) e con Pecco Bagnaia leggermente attardato – quinto tempo per il due volte campione del mondo, più lento di 1?182) -,domina lachiudendo davanti allo stesso Marquez, secondo nonostante la partenza sbagliata. Il podio viene completato da Enea Bastianini (Ducati), solo quarto Bagnaia checlassifica iridata scivola ora a -16 dallo spagnolo della Pramac.

MotoGp Australia - Jorge Martin vince la Sprint : Bagnaia quarto - Alle sue spalle Marc Marquez sulla Ducati Gresini, a seguire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale Jorge Martin su Ducati Pramac si aggiudica la Sprint del MotoGp d'Australia. Ai piedi del podio il campione del mondo Francesco Bagnaia, e a chiudere […]. Alle sue spalle Marc Marquez sulla Ducati Gresini, a seguire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale. (Sbircialanotizia.it)

MotoGP Gp Australia 2024 - Bagnaia : “Oggi Martin ha scherzato con noi - non ha avuto cali” - Il campione del Mondo in carica perde sei punti in classifica da Martin: “Lui oggi ha scherzato con noi. Abbiamo faticato in tutti i punti in cui invece andavamo bene”. Non ha avuto cali di gomme, invece io già al sesto giro ho avuto dei problemi”. Queste le parole di Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, quarto nella Sprint Race odierna in Australia. (Sportface.it)

MotoGP GP Australia 2024 - Martin : “Felice di essere tornato a vincere una Sprint” - Pensavo che sarebbe stata più dura con Marquez, ma sono riuscito a creare un buon gap già dopo pochi giri”. Così Jorge Martin, che ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia. Non ho ancora provato la gomma media: vedremo domani quando la proverò”. . The post MotoGP GP Australia 2024, Martin: “Felice di essere tornato a vincere una Sprint” appeared first on SportFace. (Sportface.it)