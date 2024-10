Confesercenti: natalità imprese, Irpinia 81^ in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) “I dati di aperture e chiusure delle imprese in Irpinia nel III trimestre di quest'anno consegnano un quadro complicato, non senza qualche segnale cautamente positivo in alcuni settori produttivi, ma il tasso di crescita colloca il territorio sul fondo della graduatoria nazionale”. Ad affermarlo Avellinotoday.it - Confesercenti: natalità imprese, Irpinia 81^ in Italia Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “I dati di aperture e chiusure delleinnel III trimestre di quest'anno consegnano un quadro complicato, non senza qualche segnale cautamente positivo in alcuni settori produttivi, ma il tasso di crescita colloca il territorio sul fondo della graduatoria nazionale”. Ad affermarlo

Camera di commercio Irpinia-Sannio - webinar sul Fondo regionale per la crescita : quasi 400 imprese on line - sviluppocampania. it. Le risorse messe a disposizione consentiranno alle PMI e ai liberi professionisti di finanziare investimenti per un importo fino a 150. “Il Fondo regionale per la crescita – dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello– è un’iniziativa strategica volta a sostenere le imprese campane nei loro processi di innovazione e di ... (Ildenaro.it)