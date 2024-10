Classifica Radio 11-17 ottobre: in vetta Cesare Cremonini con “Ora Che Non Ho Più Te” (Di sabato 19 ottobre 2024) La Classifica Radio, elaborata da Earone sui dati provenienti dall’airplay Radiofonico riferiti alla settimana dall’11 al 17 ottobre (w 42), cambia volto a distanza di sette giorni con un nuovo podio ed una nuova numero uno. Ritorna in top ten Chappell Roan, che recupera una posizione e troviamo alla #10 con Good Luck, Babe! Il nuovo singolo dell’artista americana ha conquistato un grande successo internazionale, insieme a diversi dischi d’oro e di platino in Europa e nel resto del mondo. Niente Panico di Ghali pubblicato lo scorso 11 ottobre, è la new entry più alta della settimana: il pezzo scritto dal cantautore italotunisino, è stato definito dallo stesso “una cura” e “La canzone più importante della sua vita”. Nel mese di settembre alla madre del 31enne è stato diagnosticato un tumore per la terza volta nella sua vita. Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 11-17 ottobre: in vetta Cesare Cremonini con “Ora Che Non Ho Più Te” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La, elaborata da Earone sui dati provenienti dall’airplayfonico riferiti alla settimana dall’11 al 17(w 42), cambia volto a distanza di sette giorni con un nuovo podio ed una nuova numero uno. Ritorna in top ten Chappell Roan, che recupera una posizione e troviamo alla #10 con Good Luck, Babe! Il nuovo singolo dell’artista americana ha conquistato un grande successo internazionale, insieme a diversi dischi d’oro e di platino in Europa e nel resto del mondo. Niente Panico di Ghali pubblicato lo scorso 11, è la new entry più alta della settimana: il pezzo scritto dal cantautore italotunisino, è stato definito dallo stesso “una cura” e “La canzone più importante della sua vita”. Nel mese di settembre alla madre del 31enne è stato diagnosticato un tumore per la terza volta nella sua vita.

