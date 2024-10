Blitz ai Cancelletti di Primavalle: sequestrate 40.000 dosi di hashish e 900 di cocaina (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel quartiere Primavalle, i poliziotti del XIV distretto, con il fondamentale supporto delle unità cinofile antidroga della questura di Roma, hanno condotto un'operazione mirata contro il traffico di droga, riuscendo a smantellare uno spaccio a conduzione familiare in via Federico Borromeo Romatoday.it - Blitz ai Cancelletti di Primavalle: sequestrate 40.000 dosi di hashish e 900 di cocaina Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel quartiere, i poliziotti del XIV distretto, con il fondamentale supporto delle unità cinofile antidroga della questura di Roma, hanno condotto un'operazione mirata contro il traffico di droga, riuscendo a smantellare uno spaccio a conduzione familiare in via Federico Borromeo

