Basket B nazionale / 6° giornata: Fabriano e Jesi, serve il pieno (Di sabato 19 ottobre 2024) I due quintetti a caccia di una vittoria per disegnare una classifica consona alle aspettative di inizio stagione. I ricordi di Jesi col Sant'Antimo VALLESINA, 19 ottobre 2024 – 6° giornata di campionato della B nazionale di pallacanestro e turni casalinghi sia per Jesi, che ospita Sant'Antimo, che per Fabriano che a Cerreto riceverà Cassino. Jesi reduce dalla netta sconfitta in casa della capolista Roseto, Fabriano che ha vinto in traferta, nel turno infrasettimanale a Salerno.

