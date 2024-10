Ascoli-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Perugia, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. Avvio di stagione disastroso per la squadra marchigiana che, nelle ultime cinque partite, ha portato a casa un solo punto. L’inversione di rotta è fondamentale per avere ancora delle speranze di tenere nel mirino il primo posto in classifica. Ascoli-Perugia, come seguire il match La compagine umbra, invece, dopo la vittoria conquistata contro la Lucchese si è trovata a fare i conti con una nuova battuta d’arreso con l’Entella e ora deve nuovamente resettare per ripartire alla ricerca dei tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per la decima giornata del campionato italiano di. Avvio di stagione disastroso per la squadra marchigiana che, nelle ultime cinque partite, ha portato a casa un solo punto. L’inversione di rotta è fondamentale per avere ancora delle speranze di tenere nel mirino il primo posto in classifica., come seguire il match La compagine umbra, invece, dopo la vittoria conquistata contro la Lucchese si è trovata a fare i conti con una nuova battuta d’arreso con l’Entella e ora deve nuovamente resettare per ripartire alla ricerca dei tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. Sportface.

Calcio serie C - per il Perugia quasi un "dentro o fuori" ad Ascoli. Formisano : "Sarà una questione mentale" - Il rotondo successo con la Lucchese aveva illuso in tanti sul fatto che i problemi fossero in via di risoluzione. Lo 0-1 subito sempre in casa con la Virtus Entella ha riportato il Perugia sulla terra, ora più che mai costretto a guardarsi le spalle. E dire che soltanto poche settimane fa la... (Perugiatoday.it)

Ascoli-Perugia : formazioni - dove vederla in tv e streaming - Incrocio tra deluse, quello valido per la decima giornata del Girone B di Serie C. Sia Ascoli che Perugia, pronte ad affrontarsi al `Del Du... (Calciomercato.com)

Ascoli-Perugia vale già tantissimo. Le due squadre a caccia del riscatto - La formazione di Formisano ad oggi non ha ancora centrato alcun successo lontano dalle mura amiche. Qui però i suoi uomini sono finiti ko soltanto una volta a Carpi (2-0). Il momento resta estremamente delicato per le due nobili decadute, ma al Del Duca sarà indubbiamente il Picchio guidato dal tecnico Di Carlo a dover fare sicuramente qualcosa in più rispetto a quanto visto nel corso delle ... (Sport.quotidiano.net)