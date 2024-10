Metropolitanmagazine.it - Art Days: inizia oggi a Napoli l’evento diffuso di arte contemporanea

(Di sabato 19 ottobre 2024) Per il quarto anno di fila, ae in tutta la Campania tornano gli Art: una settimana dedicata all’, che ravviverà la regione attraverso eventi diffusi, mostre, rassegne e aperture straordinarie. Un’tiva volta a valorizzare il territorio ospitante, con le sue città pregne di storia e tradizioni, mettendolo in relazione con la scena artistica locale. Organizzata dall’associazione Attiva Cultural Project, diretta da Valeria Bevilacqua, Martina Campese, Raffaella Ferraro e Letizia Mari, la manifestazione prende il viae si estenderà fino al 27 ottobre. Tema dell’edizione, La Foresta dei Fili, che offrirà una rilettura più attuale de Lo Cunto de li Cunti, raccolta seicentesca di fiabe redatta dall’autore pnopeo Giambattista Basile.