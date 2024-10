Ilnapolista.it - Anche per Pistocchi quella di Reijnders non è mai espulsione (è nata l’espulsioncella)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)perdinon è mai(è) Gli arbitri di Rocchi hanno varatodopo aver ormai affermato il rigorino. Scrivesu X: La sequenza fotografica dell’azione che ha portato all’di #in #MilUdi: 1. Lancio lungo dalla difesa, #Lovric sorprende la linea difensiva rossonera e si avvia verso la linea di porta , con #che insegue 2. #Lovric cambia linea di corsa, e mette il braccio dx per ostacolare la linea di corsa di #, che NON cambia MAI direzione 3. #Lovric taglia la strada a #e trova il contatto -piede dx su gamba sx. 4. #Chiffi espelle #A mio avviso, questo è un errore La sequenza fotografica dell’azione che ha portato all’di #in #MilUdi: 1.