Alessandro Basciano: “Ho avuto problemi di immagine dopo le dichiarazioni di Sophie, è andata oltre la realtà” (Di sabato 19 ottobre 2024) Alessandro Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni, è tornato a Verissimo per raccontare come si è evoluta la relazione con la ex tronista. E a proposito delle botte che lei aveva dichiarato di avere subito, ha spiegato: “Per rabbia, era andata oltre la realtà dei fatti. Ho avuto problemi di immagine”. Fanpage.it - Alessandro Basciano: “Ho avuto problemi di immagine dopo le dichiarazioni di Sophie, è andata oltre la realtà” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024), ex compagno diCodegoni, è tornato a Verissimo per raccontare come si è evoluta la relazione con la ex tronista. E a proposito delle botte che lei aveva dichiarato di avere subito, ha spiegato: “Per rabbia, eraladei fatti. Hodi”.

Verissimo - Alessandro Basciano sulla fine della storia con Sophie Codegoni e il rapporto con la figlia Celine - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi, sabato 19 ottobre 2024, Alessandro Basciano ha rivelato come sono ora i suoi rapporti con Sophie Codegoni, madre della figlia Celine. Ecco il suo racconto!. (Comingsoon.it)

Basciano : “Ho avuto la depressione”. Poi svela del rapporto oggi con Sophie Codegoni - Se sono innamorato o no di Sophie? Sarei ipocrita a dire di no, non posso dire che non provo nulla per lei. Io mi sono difeso e ho tutelato quella che era la mia persona. . Non è finito del tutto. Alessandro Basciano è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Però tra noi c’è tanta attrazione fisica. (361magazine.com)

Alessandro Basciano a Verissimo svela se è ancora innamorato di Sophie Codegoni e commenta la voce del suo flirt con Arón Piper - Ne ho risentito sul lavoro e anche a livello personale. Mi è preso un colpo, ho iniziato ad urlare. E’ proprio dietro l’angolo la trappola, caschi, ti fai male a tal punto di non porsi più limiti. Il deejay ha innanzitutto parlato delle conseguenze che la ‘faida’ con Sophie hanno avuto sulla sua vita: Sto bene. (Isaechia.it)