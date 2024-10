Ilrestodelcarlino.it - Vigor, pesano gli infortuni: "Abbiamo tante soluzioni"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’avventura di Omar Shakur in maglianon è iniziata nel modo migliore. Una contrattura al polpaccio ne ha limitato l’impiego nel corso del primo allenamento, ogni giudizio da parte di Clementi è dunque rimandato. Il ragazzo è arrivato in città due giorni fa dalla Svezia e ha subito manifestato un fastidio al polpaccio. Ciò non gli ha impedito di scendere in campo, ma l’allenamento è durato pochi minuti. Gli accertamenti effettuati dallo staff medico non hanno riscontrato lesioni o problemi particolarmente gravi quindi è legittimo aspettarsi un rientro in campo nelle prossime ore. Non un inizio memorabile, specie alla vigilia di una settimana densissima di appuntamenti, ma lanon ha fretta. Non si può dire lo stesso dei tifosi che invece non vedono l’ora di scoprire le qualità del giovane scandinavo.