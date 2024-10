Venezia, Nicolussi Caviglia: "Continuando a lavorare come stiamo facendo i risultati arriveranno" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni il centrocampista del Venezia Hans Nicolussi Caviglia:"Qui a Venezia mi sono integrato subito molto bene, soprattutto perché ho trovato una società solida e ambiziosa. Avevo bene in mente le idee di gioco di Veneziatoday.it - Venezia, Nicolussi Caviglia: "Continuando a lavorare come stiamo facendo i risultati arriveranno" Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri mattina presso la sala stampa di Ca’, è intervenuto davanti ai microfoni il centrocampista delHans:"Qui ami sono integrato subito molto bene, soprattutto perché ho trovato una società solida e ambiziosa. Avevo bene in mente le idee di gioco di

Nicolussi Caviglia : «A Venezia voglio diventare più responsabile; Juve? Anni importanti per me» - Le parole di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia, in conferenza stampa sul suo arrivo in laguna e il passato alla Juve Hans Nicolussi Caviglia ha parlato in conferenza stampa: di seguito le sue parole sul suo trasferimento al Venezia, l’impatto e i suoi obiettivi e poi il suo passato alla Juve. (Calcionews24.com)